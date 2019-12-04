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30 yıldır ağaca ses veriyor

BURDUR'da Mehmet Bedel (55), yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval üretiyor.

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:2930 yıldır ağaca ses veriyor

BURDUR'da Mehmet Bedel (55), yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval üretiyor. Son yıllarda kavala talebin arttığını söyleyen Mehmet Bedel, "Yurt içinden olduğu gibi, yurt dışından da talep geliyor" dedi.

'da evinin altındaki atölyede yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval imalatı yapan Mehmet Bedel, 'de bu işle uğraşan 3- 5 kişiden biri olduğunu söyledi. Bedel, "Çoban kavalı yapımına başladığım yıllarda bu kadar rağbet yoktu. 80'li yıllardan önce bunu sadece çobanlar çalıyordu. Daha sonraki yıllarda dilsiz çoban kavalı Türk Halk Müziği enstrümanları arasında vazgeçilmez bir enstrüman oldu" dedi.

EN AZ BİR YIL KURUYOR

13 sesle kaval yapıldığını anlatan Bedel, "La, Fa, Fa diyez, Do, Do Diyez gibi tam ve yarım seslerde kaval yapılıyor. Boyu kısaldıkça tiz, boyu uzadıkça pes kavallar elde edilir. Kaval en iyi erik, kayısı, zerdali ve ardıç ağacından yapılır. Genç ağaçlardan değil, yaşlı büyük gövdeli, gövdesi kalın olan ağaçların köküne yakın bölgesinden kesilen ağaçlardan yapılıyor. Kesim çok önemli, ağacı damarına göre kesmek gerekiyor. Ağacı 5x 5, 4x 4 dilme şeklinde kesip, doğal ortamda kurumaya bırakıyoruz. En az bir yıl kuruduktan sonra yapılacak kaval tipine göre içini deliyorum. Tornaladıktan sonra belli ölçülere göre perde deliklerini açıp ses akordunu yapıyorum" diye konuştu.

'KAVALA TALEP SON YILLARDA ÇOK ARTTI'

Sipariş üzerine kaval imalatı yaptığını kaydeden Bedel, "Hangi sesten istenirse ona göre yapıyorum. Kavala talep son yıllarda çok arttı. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da talep geliyor. Yurt dışında genelde Türk müzisyenler çalıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere gibi ülkelere gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bedel, profesyonel bir kaval fiyatının ortalama 300- 350 lira aralığında olduğunu da söyledi.



Türkiye, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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