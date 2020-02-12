30 yıldır başını sokacak bir ev hayaliyle yaşıyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağlayan, 20 yıl çadırda, 10 yıldır da 10 metrekarelik çoban kulübesinde yaşamını sürdüren İsmail Çelikkaynatan (53), başını sokabilecek bir ev istiyor.

Çan ilçesine bağlı Etili köyünden İsmail Çelikkaynatan, 30 yıl önce mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere kent merkezine bağlı Tevfikiye köyüne geldi. Etili köyüne bir daha geri dönmeyen İsmail Çelikkaynatan, maddi durumu iyi olmadığı için çadırda yaşamaya başladı, günübirlik işlerde kazandığı parayla kıt kanaat geçimini sağladı. 20 yıl boyunca çadırda kalan İsmail Çelikkaynatan, son 10 yıldır soğuk ve yağmur girmemesi için pencerelerini naylon poşetle örttüğü, duvarlarının etrafını meyve kasaları ve tahtalar ile kapattığı 10 metrekarelik bir çoban kulübesinde yaşamını sürdürüyor.

Köyde çalıştığı işlerde günlük 10 ile 50 TL arasında kazanarak, elektriği olmayan kulübede meyve kasalarından oluşturduğu yatak üzerinde yaşam mücadelesi veren Çelikkaynatan, ısınma ihtiyacın ise, kulübe içine kurduğu odun ve kömür sobası ile karşılıyor. 30 yıldır elektrik olmadan çadır ve çoban kulübesinde yaşayan İsmail Çelikkaynatan, kulübenin hemen yanında bulunan köy muhtarlığına ait konteynerlerin birinden aydınlatmada kullanmak için elektrik kablosu çekme talebinde bulundu. Bu talebi muhtar Cahit Toprakkarıştıran ve muhtarlık tarafından kabul gördü. Muhtarlığa ait konteynerden çekilen bir priz ve lamba ile İsmail Çelikkaynatan yıllar sonra elektrik ile buluştu.

BİR YARDIM ELİ UZANMASINI BEKLİYOR

İsmail Çelikkaynatan, "20 yıl çadırda kaldım. Son 10 yıldır da bu çoban kulübesinde yaşıyorum. Yıllarca çadırda ve bu çoban kulübesinde elektik olmadan yaşadım. Köy muhtarlığının yardımıyla kulübeme aydınlatma için bir kablo çektik. Bir tek lambayı aydınlatmak için kullanıyorum. Isınma ihtiyacını ise odun ve kömür sobasından karşılıyorum. 30 yıldır gaz lambası ile elektrik ihtiyacımı karşılıyordum. Artık başımı sokabilecek bir ev istiyorum" dedi.

'YARDIM YAPILSIN'

Tevfikiye Köyü Muhtarı Cahit Toprakkarıştıran ise, "İsmail kardeşimiz 30 yıldır bu köyde yaşıyor. Yıllarca bu köyde çadırda kalmış, şimdide bu kulübede yaşıyor. Ben muhtar olduktan sonra elektrik istedi. Biz de köy muhtarlığına ait konteynerlerden kulübeye bir kablo çekerek, aydınlatma ihtiyacını karşıladık. Yaklaşık 6 aydır elektrik kullanıyor. Hep karanlıkta yaşıyordu. Elektrik için bir ücret talep etmedik. Biz zaten konteynerlerin elektik parasını ödüyoruz. Gariban birisi, yardım yapılması iyi olur" diye konuştu.