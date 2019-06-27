27.06.2019 15:57
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30 yıldır düzele çalıyor

30 yıldır düzele çalıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Durmaz, 30 yıldır düzele çalıyor.

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Durmaz, 30 yıldır düzele çalıyor.

Yöresel elbiseler giyen davetliler düzele eşliğinde halaylar çekerken, Durmaz ise bir geleneği ayakta tutmaya çalışıyor. Yaklaşık 30 senedir düzele çaldığını kaydeden Kerim Korkmaz, "Ben de başkasından öğrendim. Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyünde 15 yaşlarında iken öğrendim. Birçok düğüne davet ediliyorum. Düğün davetlileri için düzele çalıyorum, o ses eşliğinde halay çekiyorlar. Eskilere dayanan bir gelenektir. Şimdi ise düğünlerinde düzele çalınmasını isteyen çok az sayıda kişi var. Düzele çalmak zor bir iş. Çünkü kuvvetli bir nefes istiyor" dedi.

Selim Bulut isimli vatandaş ise, eskiden her düğünde düzele çalındığını belirterek, "Dengbejler düğünlerde ezgiler seslendirdiklerinde hemen ardından düzele çalınırdı" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Yüksekova , Hakkari , Güncel

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