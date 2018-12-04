30 Yıldır Organik Ürün Satıyor

Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde Yakup Sarı
isimli üretici, 30 yıldır organik ürün sattığını ifade etti.
Tarım işi yaparak kazandığı parayla çocuklarını büyüttüğünü ve hiç bir zaman çalışmaktan bıkmadığını belirten Sarı, "Bölgemiz çiftçilik için oldukça uygun. Kapalı sera ve açık arazide marul, ıspanak, tere ve roka gibi yeşillikleri hiç bir katkı maddesi veya gübre kullanmadan yetiştirip ilçe pazarlarında satıyorum. 55 yaşındayım. Bugüne kadar böyle geçimimi sağladım. Her sabah pazara çıkmadan erkenden kalkar o gün satacağım ürünleri hazırlarım. Pazar tezgahımı açar satışımı yaparım. Bizim bölgemizde toprak verimli. İşlersen, ekersen vermeyeceğim demez. Önemli olan ekmek ve çalışıp üretmek. Asla gübre kullanmam. Çapasını ve bakımını zamanında yaparım. Gerisini Allah verir. Ürünlerim organik olduğu için satış konusunda asla sıkıntı yaşamam. Kendim ürettiğim için piyasanın altında satarım" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Yakup Sarı,Aslanapa,Kütahya
04 Aralık 2018 Salı 10:31