30 Yıldır Tarihi Yapıların Maketini Yapıyor - Bitlis

Ahlat
ilçesinde ahşap oyma ustası Muzaffer Pirhasanoğlu, kentteki tarihi değerlerin maketlerini yapıyor.
Hobi olarak başladığı işi meslek haline dönüştüren Pirhasanoğlu, ilçe merkezindeki atölyesinde yaklaşık 30 yıldır çeşitli ağaçlarla bölgedeki tarihi yapıların maketini hazırlıyor.
Pirhasanoğlu, yaptığı açıklamada, maketlere bu sene yenilerini eklediğini ve bu ürünlere talebin yoğun olduğunu söyledi.
İlçede ve bölgedeki tarihi yapıların maketlerini farklı ebatlarda hazırladığını belirten Pirhasanoğlu, "Yapmış olduğumuz maketlere her geçen yıl yeni modeller eklemeye çalışıyorum. Maketleri daha kullanışlı hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda çıkarmış olduğum 10-15 santimetre yüksekliğindeki kümbet maketleri kalemlik olarak tasarladım ve oldukça beğeniliyor." dedi.
Bir kalemliği bir günde bitirdiğini dile getiren Pirhasanoğlu, şöyle konuştu:
"Kesmiş olduğumuz ağacın içerisinin boşaltılması, zımpara ve eğeleme işlemi bir de ceviz ağacından yaptığım için kümbet kalemliklerin tamamlanması uzun sürüyor. Ahlat'ta bulunan kümbetlerin tamamının maketini yapmaktayım. Maketlerin yapımında bölgemizde yetişen ağırlıkta ceviz ağacı olmak üzere kavak, söğüt ve çam gibi yumuşak ağaçlar kullanıyorum."
Ahlat
, Güncel
Kaynak: AA