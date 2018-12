30 yıldır topladığı antika eşyalarla Anadolu'nun özetini sunuyor

07 Aralık 2018 Cuma 12:28



07 Aralık 2018 Cuma 12:28

30 yıldır topladığı antika eşyalarla Anadolu'nun özetini sunuyorÇORUM - Çorum 'un Sungurlu ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Çelik , kendisine ait evini müzeye çevirdi. 30 yıldır köy köy gezip antika eşya topladığını söyleyen Çelik, yaklaşık 2 bin kalem eşyaya şuana kadar 1 milyon lira harcadığını söyledi. Çelik, kaçırılmayacak bir parça bulduğunda yeri geldi kredi çektiğini ifade etti. 1988 yılından itibaren biriktirdiği eski eşyalardan oluşan koleksiyonunu evinin birinci katında sergileyen Çelik, müzeye dönüştürdüğü evinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait 2 bine yakın eser bulunuyor. Bahçelievler Mahallesi 'nde kendisine ait iki katlı evin birinci katını müzeye çeviren Çelik, öğretmenlikten emekli olduktan sonra eşiyle birlikte köy köy gezerek 30 yılda yaklaşık 2 bin eski eşyayı toplayarak müzeyi oluşturdu. Müzede bulunan eserlerden çoğu 100 yılın üzerinde geçmişe sahip.1988 yılından itibaren bir hevesle eski eşya biriktirmeye başladığını ve geçen 30 yılda çok sayıda antika sayılabilecek nitelikte eşya topladığını söyleyen Çelik, geçmiş dönemlere ait eşyalara olan merakının zamanla bir tutku haline geldiğini ifade ederek "Şu anda elimde bir çok müzede bulunmayan eşyalar mevcut. Yaklaşık 30 yıldır gezip gördüğüm yerlerde gözüme çarpan ne kadar eski eşya varsa bir şekilde sahiplendim" diye konuştu.Evinde sergilediği eski eşyalar arasında radyodan daktiloya, ütüden telefona, tüfekten kılıca, madeni paradan tapulara, teraziden gaz lambasına, fotoğraf makinesinden kameraya, dikiş makinesinden kapı kilidine, tahta yayıktan, değirmen taşlarına kadar birçok eşyanın yer aldığını vurgulayan Çelik, "Şu an evimde bulunan eşyaların bir bölümü bazı müzelerde dahi yok" dedi.'Anadolu'nun özetini sunuyor'Müzelerin ve kültür evlerinin Anadolu'nun özetini sunduğunu söyleyen Çelik, "Koleksiyonda bulunan bakır kaplar, saatler, gramofonlar, basılı evraklar sizi geçmiş zamanda bir yolculuğa, bir yaşanmışlığa, bir nostaljiye götürüyor. Bir gramofonda taş plaktan dinlenen bir eser size ayrı bir zevk tattırıyor. İşte bunlar bunun için Anadolu'nun bir özetidir" şeklinde konuştu.'Kültür evi veya Etnografya müzesi açmak istiyorum'Tek hayalinin evini müzeye çevirmek olduğunu söyleyen Hüseyin Çelik, 'Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var. Oda eğer destek bulursam Kültür evi veya Etnografya müzesi açmak istiyorum" diye konuştu.Antikacılık ve koleksiyonculuğun dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu ve her çağ ve dönemde insanlar geçmiş tarihi araştırdıklarına değinen Çelik, "Koleksiyonumdaki eserlerin hepsi tarihimizin, kültürümüzün bir parçasıdır. Antika eserlerin yenisi üretilmediği için ve her geçen gün azaldığından değeri artmaktadır. Gerek ekonomik gerekse sosyal alanda toplumu ayakta tutanda tarih ve kültürüdür. Günümüzde böyle vizyon sahibi bürokratlar yada seçilmişler şehirlerinde bir kültür evi yada bir etnografya müzesi açarak ilini, ilçesini marka yapmaktadır"ifadelerini kullandı.2 binden fazla eşyaya bugüne kadar 1 milyona yakın para harcadığını açıklayan Çelik, bu koleksiyonun içerisinde 100-150 yıllık parçaların bulunduğunu belirtti. Çelik, evinde bulunan eşyaların kesinlikle satılık olmadığını bu taleple gelen vatandaşlara da olumsuz cevap verdiğini sözlerine ekledi.