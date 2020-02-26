30 yıllık sorun çözüme kavuştu

Arabayatağı Cami'nin bahçesinde bulunan ve cami cemaati için tehlike arz eden eski elektrik trafosu Yıldırım Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni yerine taşındı. Yerel yönetimlerin esas odak noktasının insan olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde Arabayatağı Mahallesine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizin Arabayatağı Merkez Cami bahçesinde bulunan eski elektrik trafosunun buradan taşınmasıyla alakalı bir talepleri vardı. Biz de ufak gibi görünen fakat uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla Ankara 'da temaslarda bulunarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yıldırım Belediyesi olarak Arabayatağı Merkez Caminin altında bulunan mevcut bir evi kamulaştırma yoluyla yıkarak yeni trafonun buraya taşınması konusunda güvenli bir alan oluşturup bu sorunu çözüme kavuşturduk" diye konuştu.

'RÜYAYDI GERÇEK OLDU'

Arabayatağı Cami'nin bahçesinde bulunan eski elektrik trafosunun Arabayatağı Mahallesinin 31 yıldır çözüm bekleyen bir sorunu olduğunu dile getiren Arabayatağı Mahalle Muhtarı Süleyman Durak, "Herkes bu trafoyu kaldıracağını söyledi ama bir türlü kaldırılamadı. Merkez Camimizin bahçesinde ucube gibi duran, cami bahçemizi işgal eden bir yerimizdi. Eski trafo caminin bahçesindeyken bir ısınma yapıyordu, ses çıkartıyordu. Televizyonlarda çıkan trafo patlaması haberlerinden, sesten ve ısınmadan dolayı da insanlar korkuyordu. Bir Cuma namazında burada cemaat 700 kişiyi buluyor. İnsanlar, 2 buçuk metre arayla namaz kılıyordu. Biz bu sorunun çözüme kavuşması için çok emek harcadık. Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu'ndan büyük destek aldık. Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'da elektrik trafosunun taşındığı yeni yeri UEDAŞ'a tahsis etti. Bu konuyla ilgili 2 kere Ankara'ya gitti. Eğer bu kamulaştırma gerçekleştirilmesiydi bu iş yine olmazdı, bu rüya yine yarım kalırdı. Bunun için biz Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a Arabayatağı halkı olarak çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.