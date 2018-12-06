300 Adet Selvi Fidanı Toprakla Buluştu

Bilecik
Belediyesi ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü
işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 300 adet selvi fidanı Bilecik Şehir Mezarlığına dikildi.
Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlıklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mezarlıklarda yeni yol açma, yol genişletme çalışmaları, mezarlık ot temizliği ve mezarlık istinat duvarı çalışmaları gibi birçok çalışmayı gerçekleştiren Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından dikilen fidanlar ile şehrin ve mezarlıkların yeşilliği arttırıldı. - BİLECİK
Orman İşletme Müdürlüğü,Bilecik
06 Aralık 2018 Perşembe 11:45