300 Bin Suriyeli, Ülkesine Döndü

20 Kasım 2018 Salı 12:30



20 Kasım 2018 Salı 12:30

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönüşler sürüyor. Suriyeliler, çalınan davul eşliğinde oynayarak, ülkelerine dönmenin sevincini yaşarken, bugüne kadar 300 bin kişi, gönüllü olarak Türkiye'den ayrıldı.Ülkelerindeki iç savaşın ardından evlerini terk eden 4 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'ye sığındı. Sınıra yakın kentlerde yaşamını sürdüren Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası ülkelerine geri dönmeye başladı. Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle umutlanan Suriyeliler, gruplar halinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, gönüllü olarak tekrar dönmemek üzere ülkelerine dönüyor.Bugün de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 400 Suriyeli, işlemlerini yaptırdıkları Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde çalınan davul eşliğinde oynayıp, halay çektikten sonra ülkelerine gitti. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Suriyeliler, TSK tarafından teröristlerden arındırılan topraklarına gidecekleri için mutlu olduklarını söyledi.Göç İdaresi yetkilileri ise TSK'nın harekatları ile güvenli hale getirilen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin geri döndüğünü belirtti. Ülkelerine dönmek isteyenlere kolaylık sağlandığını belirten yetkililer, Suriye tarafına geçişlerin ise cumartesi ve pazar hariç haftanın 5 günü yapıldığını kaydetti.- Kilis