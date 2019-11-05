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9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

05.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:18

İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Zeytinburnu ve Güngören'de son 1 ay içerisinde 9 ayrı adresteki hırsızlık olaylarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin sabaha karşı kapıları kart ya da röntgen filmi kullanarak kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi.

300 BİN LİRALIK VURGUN!

Şüphelilerin girdiği 9 ayrı adresten yaklaşık 300 bin liralık cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler hırsızlık olayına karışan 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Geçen cuma günü şüpheliler, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Afgan vatandaşın evinden çaldıkları cep telefonu ve tabletle birlikte suçüstü yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan İdris Ç.(24), Ali Rıza G.(22), Özgür K.(21), Tuncay D. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 evden 300 bin TL'lik elektronik eşya çaldılar! Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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