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300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi

İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

05.11.2019 13:27300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ayda Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen, 9 ayrı evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten hırsızlara suçüstü

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, polis 1 Kasım günü eşkalleri önceden belirlenmiş şahısları Güngören Denizköşkler Mahallesi'nde bir binadan çıkarken gördü. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri Afganistan uyruklu bir şahısın evinden çaldıkları cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla birlikte suçüstünde yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ali Rıza G. (22), İdris Ç. (24), Özgür K. (21) ve Tuncay D. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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