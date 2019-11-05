Haberler » 3. Sayfa » 300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi

300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi İstanbul'da 9 evden 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslara polisten suçüstüİSTANBUL - 5 ayrı ilçede girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

05.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:51300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi
300 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlık şebekesi son işlerinde yakayı ele verdi
İstanbul'da 9 evden 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslara polisten suçüstü
İSTANBUL - 5 ayrı ilçede girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ayda Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen, 9 ayrı evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Polisten hırsızlara suçüstü
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 1 Kasım günü polis eşkalleri önceden belirlenmiş şahısları Güngören Denizköşkler Mahallesinde bir binadan çıkarken gördü. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri Afganistan vatandaşı bir şahısın evinden çaldıkları cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla birlikte suçüstünde yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ali Rıza G. (22), İdris Ç. (24), Özgür K. ve Tuncay D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:37 Öğrenci servisinde 176 kilogram esrar ele geçirildi
11:25 Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
11:23 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
11:15 Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
11:07 86 yaşındaki adam kendini astı
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:39:44