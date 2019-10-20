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300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı.

20.10.2019 14:38300 bin TL ödülle aranan 2 terörist, teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırdı. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu."



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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