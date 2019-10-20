Aileleri ikna etti! Gri listede yer alan iki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında faaliyet gösteren, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 2 teröristin, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim olduğunu açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeleri hızlandırırken, örgütten kaçışları ve teslim olmaları arttırdı.

AİLELERİ DEVREYE GİRDİ

Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu." ifadelerine yer verildi.