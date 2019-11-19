300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.