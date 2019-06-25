25.06.2019 18:58
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300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandı

300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandıAKSARAY - Aksaray'da arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandı
AKSARAY - Aksaray 'da arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 300 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirtildi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde çiftçilerin traktörlerle yangına müdahale etmesi görülüyor.300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandı
Kaynak: İHA
Aksaray , 3. Sayfa

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