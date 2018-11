300 Gelin 60 Bin Dolar İçin Koştu

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:09



- 300 gelin 60 bin dolar için koştuBANGKOK - Tayland 'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Gelinler Koşusu"nda 300 çift 60 bin dolarlık ödül için kıyasıya yarıştı. Tayland'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gelinler Koşusu, Cumartesi günü Bangkok 'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik parkuru en kısa sürede koşmak için kıyasıya mücadele eden 300 çift, 2 milyon baht (yaklaşık 60 bin dolar) değerindeki ödül için zamana karşı yarıştı. Sponsor desteğiyle gerçekleştirilecek lüks bir düğün ile Maldivler ve Japonya tatili de içeren ödül, yarışı 27.43 dakikada bitiren Saisroy Songprasert ve Wasan Thatnamol çiftinin oldu.Her yıl gelinlik ve spor ayakkabı ile yarışıyorlarTayland'da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinlikte, çiftler en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalışıyor. Kadınların gelinlik ve spor ayakkabı giyerek katılmasının zorunlu olduğu yarışta, erkekler ise eşlerini motive ederek en kısa sürede bitiş çizgisine varmalarına yardım ediyor.