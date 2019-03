300 Günde Bitirilecek, Aynı Anda Bin 400 Kişi İbadet Edebilecek

Kaynak: İHA

Bilecik'te temeli atılan Ertuğrulgazi Camii tamamlandığında bin 400 kişi aynı anda ibadet yapabilecek. 750 metrekare cami içi, 650 metrekare cami dışı alana yapılacak olan Ertuğrulgazi Camii 300 günde bitmesi planlanıyor.Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 1971 yılında yapılan Ertuğrulgazi Camii geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak değerlendirilerek yıkılmasına karar verilmişti. Yıkılan caminin yerine aynı isimde Bilecik İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverler tarafından yaptırılacak olan caminin bugün temel atma töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İlyas Terelelli,Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok vatandaş katıldı."Başlanan hiçbir işin yarım kalmadığı aşikardır"Temel atma töreni açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bugün çok önemli bir hayır hizmeti için bir araya geldiklerini anlatarak, "Bir dini hizmetin icrasında hizmet verecek çok özel bir camimizin temel atma programı için bulunuyoruz. Bizim insanımız bütün mabetlerin olduğu gibi bütün kamuya hizmet eden yapıların da karınca kararınca gücü nispetinde her zaman sahiplenmiş ve yapmıştır. Başlanan hiçbir işin yarım kalmadığı aşikardır. Dolayısıyla burada da belki alanı küçük görünce ben daha küçük meblağlara mal olabilir diye düşünüyordum ama demek ki müştemilatı ve özellikleri itibariyle çok önemli bir hizmet burada icra etmiş olacak. Çok değerli insanlarımızın, çok değerli hayırseverlerin katkılarıyla hayrın yeri ve zamanı olmaz tabi Bilecikliler de buraya sahip çıkıyor. Burayla bir bağlantısı olmadığı halde Eskişehir'den gelen hayırseverlerimiz dahi duymuşlar bir hayır işi var. Karınca kararınca katkı sağlayalım demişler ve temel atılmasına vesile olacak katkıyı sağlamışlar" dedi."Bir hayaldi bu proje"Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, bu cami projenin 5 senelik bir hayalleri olduğunu anlatarak, "Bu proje 5 sene önce başladı, 3 sene önce tamamlandı. Ancak bir türlü cesaret edemedik çünkü yaklaşık şuandaki bugün ki 11 buçuk milyon lira bir maliyet bedeli vardı. Bilecik şartlarında lokal olarak bunun altından kalkmak Kayı Boyu Camii daha yeni tamamlanmışken çok cesaret edemedik. Ama ben huzurlarınızda müsaadenizle ben diyanet vakfımızın Bilecik Mütevelli Heyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizleri cesaretlendirdiler. Hocam biz bunu yaparız, mutlaka bunun altından kalkarız yeter ki başlayalım dediler. Camimizin 3 aşaması var. Birinci aşamasında üst katında en üstte eski camimizin olduğu yerde 3 kubbeli, altında şadırvanları, hanımlar için özel emzirme odası, engelli şadırvanları ve alt katında gençlik merkezi. İçerisinde okuma salonları olan, seminer salonları olan, çalışma atölyeleri olan birkaç birim daha internet ortamı olan ve kütüphanesi olan bir gençlik merkezi ikinci kat. Onun altında da camimizin aydınlatma, ısınma ve diğer ihtiyaçları tadilat ve tamirat işlerini karşılamak üzere işyeri olarak planlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın camiye rahat çıkabilmeleri için minare kütüğüne bir asansör konuldu. Bu takım özellikleri ve güzellikleri olan bir cami oldu. Bugün sadece kaba inşaat ihale edilmiş vaziyette. 300 gün içerisinde inşallah kaba inşaat tamamlanmış olacak" dedi."Başlamak bitişin yarısıdır"AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise; "Burası şehrimizin ana güzergahlarından birisi. Allah razı olsun zamanında güzel bir cami de yapılmıştı. Ama o günün teknik şartları içerisinde mekan istenildiği gibi kullanılmıyordu. Verimli bir kullanış tarzı yoktu. Bu kadar önemli bir noktada sadece üstte cami kısmı kullanılıyordu ve bu da bu bölgede yeterli gelmiyordu. Yaklaşık 7-8 yıl öncesinde buradaki caminin yenilenmesi noktasında bir görüşümüz ortaya çıktı ve bu konuda devamlı müftümüzle istişare içerisinde olduk. Sağ olsun kendileri vakıf şubemizle birlikte bu konuya çok ciddi bir şekilde değindiler, projelendirme çalışmaları yapıldı ve bugün de temelini atıyoruz. Allah'a çok şükürler olsun başlanan her şey biter. Başlamak bitişin yarısıdır. İnşallah bunu da hayırseverlerimizin büyük katkıları diyanet vakfımızın katkıları belediyelerimizin ve tüm hemşehrilerimizin katkılarıyla en kısa sürede bitirerek hem şehrimizin görsel anlamda çok güzel bir güzergahında yeni ve geçmişle bugünü bağdaştıracak güzel bir yapıyı ortaya koyacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi."Destek veren hayırseverlere Allah razı olsun diyorum"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eski caminin miladını doldurduğu ve bu sebepten yıkıldığını anlatarak, "Yeni yapılan camimizin inşallah yapımı noktasında elimizden gelen her gayreti hayırseverlerimizin yanında bizlerin de desteğiyle yapacağız inşallah. Çünkü camimiz merkezi bir noktada. Özel bir noktada olacak. Tabi ben böyle yerlere destek veren hayırseverlere Allah razı olsun diyorum. Çünkü böyle yerler mübarek yerlerdir. Aynı zamanda bizim Bilecik'imizde de vekilimizin döneminde başlattığımız fakat şuan yeni yapacağımız bir camimiz daha var. Bu camimizde inşallah Ertuğrulgazi bölgesine yapacağımız büyük bir camiyle de bizde Allah'ın izniyle bir ay içerisinde temelini atma noktasındayız. İnşallah böyle noktalarımız çoğaldıkça, yerlerimiz çoğaldıkça hayırseverlerimize iş düşüyor. Ben buradan hayırseverlere böyle konularda yardımlarını talep ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından protokol üyeleri dualar eşliğinde Yeni Ertuğrulgazi Camii'nin temelleri attılar. - BİLECİK