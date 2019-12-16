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300 kilo ağırlığında domuz avladılar

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde yaban domuzlarının ekili tarlaları talan etmesi üzerine harekete geçen avcılar 300 kiloluk bir domuz avladı.

16.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:45300 kilo ağırlığında domuz avladılar
'nın İlçesine bağlı kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde yaban domuzlarının ekili tarlaları talan etmesi üzerine harekete geçen avcılar 300 kiloluk bir domuz avladı. Domuzun iriliğini görenler gözlerine inanamadı.

İnegöl'ün kırsal bölgelerinde fazla olan domuz popülasyonu dönem dönem çiftçiyi zarara uğratıyor. Son zamanlarda bu durum Aşağıballık Mahallesi'nde sıklıkla gerçekleşmeye başladı. Domuzlar, çiftçilerin mahsullerini talan ederek köylüleri canından bezdirdi. Köylülerin talepleri üzerine sürek avına çıkan İnegöl ve Atıcılar Kulübü üyeleri, köylülere zarar veren azılı domuzu zor da olsa bularak avladı.

Bölgede bu kadar büyük domuzun çok nadir görüleceğini belirten avcılar, domuzun yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade etti. - BURSA

Avcılar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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