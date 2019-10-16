Haberler » Güncel » 300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı bahçeden 2 gün arayla 300 kilogram armut çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı.

16.10.2019 12:51300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı bahçeden 2 gün arayla 300 kilogram armut çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. "Dedemizin bahçesi zannettik" diyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hamamlı Mahallesi'nde K.O.'ya (30) ait bahçeden 2 gün arayla armut çalındı. K.O.'nun şikayeti üzerine araitırma başlatan jandarma, şüphelilerin C.Ç. (26) ve A.D. (33) olduğunu belirldi. İkili düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan 300 kilogram armut da ele geçirildi. C.Ç. ifadesinde, "Dedemizin bahçesi zannettik" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Jandarma, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:37 Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı-2
14:32 Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkoviç ile görüştü
14:32 Bartın Üniversitesi'nde öğrenciler otantik öğrenme ortamında geleceğe hazırlanıyor
14:32 Bartın'da STK'lardan 'Barış Pınarı' harekatına destek
14:37 İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin...
14:36 Huawei, 2019 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
14:36 Spor ahmet nur çebi hakkımı helal etmiyorum
16.10.2019 14:38:26