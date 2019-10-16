300 kilo armut çaldılar, 'Dedemizin bahçesi zannettik' dediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı bahçeden 2 gün arayla 300 kilogram armut çalan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı. "Dedemizin bahçesi zannettik" diyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hamamlı Mahallesi'nde K.O.'ya (30) ait bahçeden 2 gün arayla armut çalındı. K.O.'nun şikayeti üzerine araitırma başlatan jandarma, şüphelilerin C.Ç. (26) ve A.D. (33) olduğunu belirldi. İkili düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan 300 kilogram armut da ele geçirildi. C.Ç. ifadesinde, "Dedemizin bahçesi zannettik" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.