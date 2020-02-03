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300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü

Denizli'nin Çal ilçesinde, heybeti nedeniyle halkın "Çal Canavarı" diye adlandırdığı yaban domuzu öldürülerek telef edildi. Ekinlere zarar vermesiyle bilinen domuzu vuran avcı, "Herkes vurmak istiyordu, bana nasip oldu" dedi.

03.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:46

Denizli'nin ilçesinde, halkın, heybeti nedeniyle "Çal Canavarı" lakabını taktığı ve ekinlere zarar verdiği belirtilen yaban domuzu, bu sabah vurularak telef edildi.

ÖLDÜRÜLDÜ

Çal'ın Kumral mevkisinde sıklıkla görülen, arazideki ürünlere zarar verdiği ifade edilen dev yaban domuzu, avcı Mehmet Oruç (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

"BANA NASİP OLDU"

Yaklaşık 300 kilogram olması nedeniyle birçok avcı tarafından avlanmak istenen ancak bir türlü vurulamayan "Çal Canavarı" olarak adlandırılan domuzu vuran Avcı Oruç, "Herkes bu domuzun peşindeydi. Vurmak bana nasip oldu. Arazideki ürünlere zarar veriyordu" diye konuştu.

300 kiloluk

Sabah, Çal, Güncel

Kaynak: DHA


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