300 kırsal mahalle yolu kardan açıldı

Malatya'nın ilçelerde ve yüksek kesimlerde kapanan mahalle yollarının 300'e yakını gece yapılan çalışmalar sonunda tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 109 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.



Malatya kent merkezinde pek etkili olmayan, ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini iyiden iyiye hissettiren kar yağışlarına karşın, Malatya Büyükşehir Belediyesi gece mesaisi yaptı.



Açılan yollar gün içerisinde birkaç defa daha açılıyor. Kar küreme çalışmalarının yanı sıra kritik bölgelerde tuzlama çalışmaları da yapılıyor.



Kent merkezinde Yavuz Selim Mahallesi TOKİ konutları, Beydağı kentsel dönüşüm bölgesi, Karagöz, Kernek, İnderesi, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Konak, Gündüzbey, Cemal Gürsel Mahallelerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi kritik noktalarda bu çalışmalarını sık sık tekrarlıyor.



Acil çağrılara ve yolda kalan vatandaşlara da yardım eden Büyükşehir Belediyesi Bürücek Yaylasında kalan vatandaşların çağrısına anında müdahale ederek yolu ulaşıma açtı. 24 saat aralıksız süren karla mücadele çalışmaları toplam 117 ekiple yapılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA