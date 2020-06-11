300 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

11.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:19
Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleşen protokol töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, özellikle pandemi sürecinde dijital teknolojinin öneminin arttığını belirtti.
Sivas'ın "İşbaşı Eğitim Programı"nı en iyi uygulayan illerden olduğunu aktaran Ayhan, istihdama katkı sağlayan firmaya teşekkür etti.
Kentte istihdamın arttığını görmenin halkın moral ve motivasyonunu yükselttiğini vurgulayan Ayhan, "İlimizde daha çok fabrikanın bacasının tütmesini, daha çok çarkın dönmesini istiyoruz. Evlerde aşların kaynamasını, milletimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Devletimiz güçlü destekler veriyor." ifadelerini kullandı.
Fedakar, cefakar, milli ve yerli insanların gayretleriyle iyi bir noktaya gelindiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"Sivas'ta üretime ve istihdama devam diyoruz. 2020 yılını üretim ve istihdam odaklı bir yıl olarak hep değerlendirdik. Söylemimizi de hep bu minval üzerine kuruyoruz. Rabb'im doyduğu yere güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Siz Sivas'ta yaşamıyorsunuz, siz Sivas'ı yaşıyorsunuz. Siz Sivas'ı her zaman tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun."
Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun da emeği geçen Vali Ayhan başta olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.
Dursun, şöyle konuştu:
"300 kişinin istihdamını öngören protokolün imzasını atacağız. Ancak biz 500 kişiyi garanti ettik. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Bizlerin üzerindeki pozitif baskınız, bizleri dinamik tutmanız ve rekabetçi yaklaşımınız için teşekkür ederiz. Alonet olarak çok büyük bir işi büyük fedakarlıklarla Sivas'a kazandırdık. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Önümüzde bir iş daha var, onun da mücadelesini veriyoruz. 500 kişilik işin toplamda 700 kişilik istihdamı olacak. Bunun alımlarına başladık."
Konuşmaların ardından 300 kişilik istihdam protokolü Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ve Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından imzalandı. 300 kişilik ’İşbaşı Eğitim Programı’ ile istihdama katkı

Kaynak: AA

Etiketler: Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Maçka Parkı’nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Son Dakika: Türkiye’de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Haberler››Güncel››300 kişilik 'İşbaşı Eğitim Programı' ile istihdama katkı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:17: Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu tarlada çıkan yangın söndürüldü - Haber 21:15: - Hafter vahşeti: Terhune'de 4 toplu mezar bulundu - Haber 21:13: Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü - Haber 21:09: Başkentte sağanak etkili oldu (2) - Haber 21:09: Geyve'de bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına alan emniyet personeli görevden uzaklaştırıldı - Haber 20:55: Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı - Magazin 20:24: Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:44: Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı - Haber 19:03: Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi - Haberler 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler