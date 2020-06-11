300 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı
Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.
11.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:19
Dursun, şöyle konuştu:
"300 kişinin istihdamını öngören protokolün imzasını atacağız. Ancak biz 500 kişiyi garanti ettik. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Bizlerin üzerindeki pozitif baskınız, bizleri dinamik tutmanız ve rekabetçi yaklaşımınız için teşekkür ederiz. Alonet olarak çok büyük bir işi büyük fedakarlıklarla Sivas'a kazandırdık. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Önümüzde bir iş daha var, onun da mücadelesini veriyoruz. 500 kişilik işin toplamda 700 kişilik istihdamı olacak. Bunun alımlarına başladık."Konuşmaların ardından 300 kişilik istihdam protokolü Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ve Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından imzalandı.
Kaynak: AA
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