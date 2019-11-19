300 kişilik yurt tamamlandı

Balıkesir Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli orta öğretim öğrenci yurdu tamamlandı.



24 Bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Edremit ilçemizde önemli bir ihtiyaç olan yurt ihtiyacını karşılamak için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın talimatıyla başlatılan 300 kişilik öğrenci yurdu İnşaatı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildi.



Edremit'te, çevre il ve ilçelerden eğitim görmeye gelen öğrencilerin kalacak yurt bulmakta zorlanması nedeniyle Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın talimatıyla Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından 300 kişilik öğrenci yurdu yapılması ile ilgili hazırlanan proje talep dosyası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 10 milyon 938 bin 600 TL'lik bütçe ile kabul edilen proje kapsamında; Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi'ne yurt yapılması kararlaştırılarak, hemen ihale aşamasına geçildi.



Edremit'te yurt sorununa öncelikle çözüm bulunması amacıyla çalışmaları hemen başlatılan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde planlanan 300 kişilik yurt binası inşaatı ihalesi 31.05.2018 tarihinde gerçekleştirilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.



Edremit'te önemli bir kamu yatırımı olan ve öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldıracak 300 kişilik yurt yapım işinin her aşamasını titizlikle takip eden Vakıf Başkanı Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Edremit, göç alan ve hızla büyüyen bir ilçemizdir. İlçemiz okullarında 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 23.821 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması ve bu doğrultuda tüm ihtiyaçlarının karşılanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çevre il ve ilçelerden gelerek ilçemizde eğitim-gören öğrencilerimizin aileleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilebilmesi için ivedilikle yurt yapılmasını planladık. Bu kapsamda çalışmalarımızı başlattık ve yurdumuzun inşaatının tamamlanmasını sağlayarak 19.09.2019 tarihinde yurdumuzu hazır hale getirdik.



Yapımı tamamlanan 300 kişilik öğrenci yurdu binamız kullanışlı ve modern olarak hizmete hazır hale getirildi. Şehrin ortasında, öğrencilerin ulaşım probleminin olmadığı bir lokasyonda hazır hale getirilen yurdumuzu Edremit'e kazandırmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Yurt binası, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 17.10.2019 tarihinde devri gerçekleştirildi. Bahçe düzenlemesi ve bina içindeki tefrişatın tamamlanmasının akabinde yurdumuz kısa süre sonra öğrencilerin hizmetine gerecek. Yurt binası hizmete girdikten sonra ilçemizin eğitim ve öğretimin kalitesi daha da artacağına inanıyorum. Yurt binamızın Edremit ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, İlçe SYDV Müdürü Elif Çakır eşliğinde, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri yeni tamamlanan yurt binasında incelemelerde bulundular. Yurt binasını beğeniyle gezen mütevelli heyeti üyeleri önemli bir soruna çözüm bulduğu için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya teşekkürlerini ilettiler. Yeni yurt binasının eğitim-öğretime ve Edremit ilçesine hayırlı olmasını dilediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA