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300 metrelik dev arpın içinde konser

ABD'li sanatçı William Close 1999 yılında icat ettiği ve 'Dünya Arpı' adını verdiği 300 metrelik dev arp ile dünyanın çeşitli yerlerinde dinleyicileri de içine alan konserler veriyor.

24.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:19300 metrelik dev arpın içinde konser

ABD'li sanatçı William Close 1999 yılında icat ettiği ve 'Dünya Arpı' adını verdiği 300 metrelik dev arp ile dünyanın çeşitli yerlerinde dinleyicileri de içine alan konserler veriyor.

Sanatçı ve müzik aleti mucidi Close, ilk olarak 1999 yılında icat ettiği ve yıllar boyunca geliştirdiği telleri 300 metreye varan uzunluktaki 'Dünya Arpı' ile dünyanın çeşitli yerlerinde konserler veriyor. Close'un konserlerinde bulunan dinleyiciler, arpın büyüklüğünden dolayı konserler sırasında kendilerini 'müziğin içinde gibi' hissettiklerini belirttiler.

Görüntülerde, 300 metre uzunluğa varan arpın tellerinin sahneden izleyicilerin üzerinden geçerek tam karşıda bulunan özel cisimlere bağlandığı görülüyor. Böylece dinleyiciler kendileri 'dev bir çellonun veya kemanın içinde gibi' hissettiklerini ifade ediyorlar.

William Close, konser yeri olarak müzeler veya konser salonları dışında kanyonlar, vadiler, dağ yamaçları, antik tapınaklar, katedraller, göl kenarları ve havalimanlarını kullanıyor. 'Dünya Arpı', kurulduğu ortamlarda 'odaklanma' ve 'farkındalık' getirerek dinleyiciyi müziğin içine dahil ediyor.

Mucit ve sanatçı Close, dev arpını yeni tasarımlar ekleyerek müzikal olarak geliştirmeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sanatçının konserlerinden derleme görüntüler



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

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