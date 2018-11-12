300 Milyon Dolarlık Taşınmazın İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Bedelsiz Devrini Danıştay Durdurdu

Anadolu yakasının en kıymetli arazilerinden biri olarak gösterilen, Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde bulunan TEKEL'e ait 297 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın İstanbul Şehir Üniversitesi'ne "bedelsiz" devrine ilişkin Mimarlar Odası'nın açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kartal halkı ile bileşenleri arasında birçok sivil toplum örgütünün ve meslek odasının yer aldığı Cevizli Tekel Dayanışması, bu geniş arazinin halka açık park olması için uzun süredir mücadele yürütüyordu. Cevizli Tekel Dayanışması'nın bileşenlerinden olan Mimarlar Odası'nın açtığı davada, Danıştay 13'üncü Daire, 2018/361 esas numaralı kararında, "davaya konu taşınmazın, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz devredilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır" diyerek yürütmenin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na açtığı davada İstanbul Şehir Üniversitesi müdahildi.

DOĞAL SİT ALANI

Davacı, 'taşınmazın da bulunduğu Dragos bölgesinin doğal SİT alanı olduğunu, 1-5000 ölçekli imar planında şehir parkı olarak onaylanan alanın plan tadilatlarıyla yapılaşmaya açıldığını, taşınmazın da yer aldığı bölgede önemli arkeolojik kalıntılar bulunduğunu ve kazı çalışmalarının bitmediğini' belirtirken davalılar ile müdahil ise kendilerini, 'işlemde hukuka aykırılık olmadığını, üniversitenin kamu hizmeti icra ettiğini söyleyerek ve davacının bu davayı açma yetkisi bulunmadığını' öne sürerek savundular. Ancak Danıştay 13'üncü Daire, değeri çok yüksek olduğu ifade edilen taşınmazın, vakıf üniversitesine devrini durdurdu.

300 MİLYON DEĞER BİÇİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Yakası'nın en değerli noktalarında yer alan deniz kenarındaki 300 dönümlük araziye 2009 yılında 300 milyon dolar değer biçilmişti. O dönem civardaki arazilerin metrekaresi ortalama 750-1000 TL'den alıcı buluyordu.

TEKEL'in Kartal'da Sahil Yolu üzerinde bulunan arazisine vergi borçlarına karşılık olarak Maliye Bakanlığı'nca el konulmuştu. Özelleştirme Yüksek Kurulu da, söz konusu arazinin Maliye Bakanlığı'na devrini yapmıştı. Bakanlık da araziyi 49 yıllığına üniversiteye devretmişti.