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300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti

HAKKARİ'nin Durankaya beldesinde, kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrencinin yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde yürüyerek evlerine gitme anları ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

28.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:12 300 öğrenci tek sıra halinde evlerine gitti

HAKKARİ'nin beldesinde, kar nedeniyle tatil edilen okullarından çıkan yaklaşık 300 öğrencinin yarım metreyi aşan karda tek sıra halinde yürüyerek evlerine gitme anları ilginç bir görüntü ortaya çıkardı. 

ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Çoğu yolun kar nedeniyle kapandığı bölgede, okullar da dün tatil edildi. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Durankaya beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrenciler, eğitime ara verilmesi üzerine okuldan tek sıra halinde çıkıp evlerine gitti. Yaklaşık 300 öğrencinin yarım metre karda tek sıra halinde yürümeleri ilginç görüntüler oluştururken, bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. 



Durankaya, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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