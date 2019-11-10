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300 öğrenciyle '10 kasım' koreografisi

300 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisiMuğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 300 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün yaşamını yitirdiği yıl 1938 rakamını oluşturdu.

10.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:09
300 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi
Muğla'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 300 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün yaşamını yitirdiği yıl 1938 rakamını oluşturdu. Ancak sondaki rakam yatık olarak 'sonsuzluk' işareti şeklinde tasvir edildi.
Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yılı bedenleriyle oluşturan öğrencilerin koreografisi, drone ile havadan görüntülendi. Öğrenciler, koreografilerinde Ata'nın ölüm yılı olan 1938'deki '8 ' rakamını 'sonsuzluk işareti' şeklinde yatık olarak oluşturdu. Okul Müdürü Taner Kaya, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de şükran ve minnetle anıyoruz dedi.
300 öğrenciyle '10 kasım' koreografisi

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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