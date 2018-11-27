Vatandaşa Büyük Müjde! 300 Otobüs Şirketi, Bilet Fiyatlarında İndirime Gidiyor

Son bir ayda benzin ve motorin fiyatlarında üst üste yapılan indirimlerin ardından bir müjde de otobüsçülerden geldi. Kamil Koç'tan Metro'ya Pamukkale Turizm'den İstanbul Seyahat'e kadar yaklaşık 300 otobüs şirketi bilet fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasında indirim yapacak.

BİR DEPODA 100 TL

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan gerilemenin bir depo benzinde yüzde 5 indirim olarak yansıdığını söyledi. Yıldırım, "Bu indirimler maliyetlerimizi düşürmese de biz enflasyonla mücadeleye destek olmak için yüzde 10-15 arası indirim kararı aldık" dedi. Bir otobüsün 300 litre olan deposunun indirim öncesi 1.800 TL'ye doldurulduğunu anlatan Yıldırım, artık 100 lira indirimli doldurulduğunu kaydetti.

YÜZDE 30 HAKLARI VAR

6 ayda bir Ulaştırma Bakanlığı'na bilet fiyatlarını bildirdiklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Şu anda otobüs şirketlerinin sitelerinde olan fiyatları değiştiremiyoruz ancak bildirdiğimiz fiyatlar üzerinden yüzde 30'a kadar indirim yapma hakkımız bulunuyor. Firmalarımız bu hakkı kullanıyor. Mesela, firmanın sitesinde 100 TL olarak görünen bileti yolcumuz alırken sistem yüzde 10 indirimle 90 TL'ye düşürecek. Otogardan alımlarda ise indirimli fiyat yolcuya bildirilecek"

DEPODA FİYAT YİNE DÜŞTÜ

Akaryakıt fiyatlarına 3 gün arayla ikinci kez indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine de 23 kuruş indirim geldi. Motorinde son indirim cuma günü, benzinde ise cumartesi günü yaşanmıştı. Yeni indirimle benzin fiyatları kasım ayında 88 kuruş geriledi. 52 litrelik depoya sahip bir otomobilde, indirimle birlikte 46 TL'nin üzerinde tasarruf sağlanacak.