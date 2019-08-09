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300 polis barlar sokağına girip ünlü mekanları didik didik aradı

Bodrum'da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı'na 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi.

09.08.2019 03:03 300 polis barlar sokağına girip ünlü mekanları didik didik aradı
Bodrum'da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı'na 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Dünyaca ünlü eğlence mekanları didik didik arandı.

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez adresi Gümbet Barlar Sokağı'na yaklaşık 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Türkiye'nin en ünlü eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı. Operasyonda, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube müdürlüğünde görevli polisler ile 1 polis köpeği görev aldı.

Ünlü mekanlar temiz çıktı

Dünya'nın ve Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. DJ kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinde personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer, bakılmadık kimlik bırakmadı. Bin 227 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Kimlik sorgularında farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 1 tüfek, 20 fişek, 5 gr skunk ele geçirildi. - MUĞLA

Barlar Sokağı, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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