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300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu

Yalova'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.

12.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:29
'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Ekipler ilk olarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde belirlenen 10 evin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı.
Narkotik eğitimli "Zeytin" adlı köpeğin de yer aldığı operasyon, drone ile havadan takip ediliyor.
Emniyet bünyesindeki tüm birimlerin yer aldığı çalışmalarda, bazı adreslerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı.
Ekipler aynı mahallede operasyona devam ediyor.
300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu

Yalova, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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