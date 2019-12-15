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300 polisle yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi

Adana'da yeni yıl öncesi 300 polisin katılımıyla sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.

15.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:02
'da yeni yıl öncesi 300 polisin katılımıyla sahte ve kaçak içki denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yılbaşı öncesi kent genelinde 300 polisle alkol servisinin yapıldığı restoran ve barlar ile seyyar tezgahlarda eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Polisler, gittikleri 90 adreste sahte ve gümrük kaçağı ürünlere karşı barkod ve karekod okuyucu cihazla incelemede bulundu.
Denetimlerde, 240 şişe sahte içkinin yanı sıra gümrük kaçağı 3 bin 286 cinsel gücü arttırıcı ürün, 3 bin 220 paket sigara, bin 700 tütün doldurulmuş makaron, 36 elektronik sigara, 424 elektronik sigara kiti, 1 kilo 700 gram pipo tütünü ele geçirdi.
Sahte içki ve kaçak ürünlerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Ruhsatı bulunmadığı belirlenen 6 iş yerine de idari işlem uygulandığı belirtildi.
300 polisle yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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