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300 TL'lik mazot giderini 20 T'ye indiriyor

Gazintep İslahiye'de geçimini çiftçilikle sürdüren Nehsan Korkmaz isimli çiftçi, tarlasını motosikletle sürerek görenleri şaşırtıyor.

16.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:01
300 TL'lik mazot giderini 20 T'ye indiriyor

Gazintep İslahiye'de geçimini çiftçilikle sürdüren Nehsan Korkmaz isimli çiftçi, tarlasını motosikletle sürerek görenleri şaşırtıyor. Korkmaz, Traktörün harcadığı 300 TL'lik mazot parasından kurtulduğunu, motosiklete ise 20 TL gittiğini ifade etti.


Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde Nehsan Korkmaz isimli çiftçi biber tarlasını motosikletle sürüyor. Motosikletinin arkasına bağladığı çapayla biber tarlasını süren Korkmaz'ı görenler ise şaşırıyor.


Gaziantep'in İslahiye İlçesi Akınyolu Mahallesinde ikamet eden Nehsan Korkamaz, Motosikletin arkasına bağladığı çapayla biber arası sürümü yapıyor. Ekonomik durumunun iyi olmadığını ifade eden Nehsan Korkmaz, bu yüzden tarlasını traktör yerine motosikletle sürdüğünü ifade etti.


Korkmaz traktör maliyeti 300 TL tuttuğunu ancak motosikletle 20-30 TL masrafı olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 3 gündür 25 dönümlük tarlayı sürüyorum. Bunu yapmaktaki amacım hem traktörümün olmayışı hemde traktörüm olsa bile yaklaşık 200 ile 300 TL mazot yakacak ancak motosiklete 20 yada 30 TL benzim koyuyorum işlerim daha ekonomik bir halde yapıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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