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300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'nın 48 saatlik son ameliyatı tamamlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik son ameliyatı tamamlandı.

15.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:00300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'nın 48 saatlik son ameliyatı tamamlandı
'nın ilçesinde 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören ve 10 yılda 300'ün üzerinde ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Karakaş'ın ABD'deki 48 saatlik son ameliyatı tamamlandı.
Şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, 27 Temmuz'da ABD'nin Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapılan Kayra, yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra, operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta bir kez daha ABD'ye giden ve yaklaşık bir aydır Amerika'da olan küçük çocuk, 48 saat süren son ameliyata alındı. 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra'ya bu kez kolon nakli yapıldı. Küçük kızın daha önce yapılan gırtlak ameliyatının ardından kolon nakliyle birlikte ağzından beslenebileceği belirtildi.
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Çok şükür Kayra ameliyat oldu. Şuanda yoğun bakımda, inşallah bu son olur. Doktorları daha bilgi vermedi, bekliyoruz. Kayra birkaç ay içerisinde sağlığına kavuşur döner inşallah" diye konuştu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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