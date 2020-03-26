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304 kez ameliyat olan Kayra'nın ABD'deki tedavisi yarım kaldı

Bursa'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın, sağlığına kavuşmak için gittiği ABD'de artan koronavirüs vakaları üzerine tedavisi yarım kaldı.

26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
304 kez ameliyat olan Kayra'nın ABD'deki tedavisi yarım kaldı
Bursa 'da, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman'ın, sağlığına kavuşmak için gittiği ABD'de artan koronavirüs vakaları üzerine tedavisi yarım kaldı.
İnegöl ilçesinde, 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören Kayra, şu ana kadar ABD ve Türkiye 'de 304 ameliyat geçirdi.
ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, 12 Mart'ta geçirdiği son ameliyatın ardından yemek borusunu kullanmaya başlayan çocuk, biberon ile su içmeye başladı ve organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içti.
Hastanede kontrol altında tutulan çocuğun tedavisi, ABD'de koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk üzerine taburcu edilen Kayra ve ailesi, uçakla İstanbul'a gönderildi.
Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son ameliyatın ardından torununun çorba içmeye başladığını söyledi.
Güneş, Kayra'nın ocak ayından beri tedavi için ABD'de bulunduğunu belirterek, "Tedavi gördüğü hastaneden, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul'a geliyor. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel

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