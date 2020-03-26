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305 kez ameliyat olan Kayra Talha, koronavirüs nedeniyle ABD'den Türkiye'ye döndü

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören, sağlığına kavuşmak için 305 kez ameliyat olan 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'deki hastaneden erken taburcu edilmesinin ardından yurda döndü.

26.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:06
Bursa 'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören, sağlığına kavuşmak için 305 kez ameliyat olan 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'deki hastaneden erken taburcu edilmesinin ardından yurda döndü.
ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede en son 12 Mart'ta cerrahi operasyon geçiren Yaman, ameliyatın ardından nefes borusunu kullanmaya başladı. Önce biberon ile su içen, daha sonra iç organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içtiği belirtilen Yaman'ın tedavisi koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kaldı.
ABD'deki hastanede koronavirüs salgının görülmesinin ardından alınan kararla Kayra taburcu edildi.
Kayra Talha ve ailesi, THY'ye ait tarifeli seferlerle saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi. Yaman ailesi, pasaport kontrolünün ardından içinde medikal malzemelerin de bulunduğu bagajlarını teslim alarak Bursa'ya hareket etti.
Yaman ailesinin tedbir amacıyla Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacağı öğrenildi.
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305 kez ameliyat olan Kayra Talha, koronavirüs nedeniyle ABD’den Türkiye’ye döndü

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Boston, Bursa, Güncel

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305 kez ameliyat olan Kayra Talha, koronavirüs nedeniyle ABD'den Türkiye'ye döndü

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