309 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılını Osman Zeki Yücesan İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören ile Kayseri 'de 309 bin öğrenci ve 20 bin 2212 öğretmen yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.Osman Zeki Yücesan İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene Vali Şahmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ortaya konulan 2023 eğitim vizyonunda çok önemli değişikliklerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Bunların gerçekleşmesi için bizim yöneticiler olarak veliler olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. 2023 yılında hedeflenen tekli eğitime geçmek için göreve geldiğim günden beri çalışmalar yapıyoruz" dedi. Çocukların sabahın 05.30'unda okul yollarına düşmesine razı olmadıklarının altını çizen Vali Günaydın, "Çocuklarımız uykularını alarak okula gitmelidir. Eğer biz bunu yapamıyorsak çocuklarımıza sadece 5 dakikalık teneffüs imkanı veriyorsak kaliteli eğitimden söz etmemiz mümkün değil" diyerek şunları söyledi:"Bu gün yaklaşık 80 bin öğrencimiz ikili eğitim görüyor. Bundan yaklaşık 9 ay önce başlattığımız çalışmalar sonrasında 6 bin öğrencimizi çok hızlı bir şekilde ikili eğitimden tekli eğitime geçirdik. Şu anda yapımı devam eden okullarımız var. İnşallah birkaç hafta içinde 3 okulumuzu ikili eğitimden tekli eğitime geçireceğiz. Bu bir ekip çalışması ile oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ile birlikte çalışıyoruz. Burada öğrenci velilerimize de büyük görevler düşüyor. Bazı mahallelerdeki okullarımızın mevcudu 12-13 civarında. Buralarda tekli eğitim yapıyoruz. Bazı okullarda ise ikili eğitim yapmamıza rağmen okul mevcudu 40 kişi civarında. Bu şekilde kaliteli bir eğitimden söz etmek mümkün değil. Süratle tekli eğitime geçmemiz lazım.Okul müdürleri ile yaptığımız toplantılarda, mahallelerde okul varken başka bir okula çocuğunuzu götürdüğünüz zaman hem kendinize hem de o mahallede oturan çocuklara yanlış yapıyorsunuz. Sizlerde sınıfların 40 kişi olmasına sebep olan uygulamadan vazgeçmelisiniz. Okullarda özel sınıf olmayacak, gerçeğe aykırı adreslerle kayıt yapılmayacak. Buna aykırı hareket edenlerle ilgili olarak işlem yapıldı. Bundan sonra da devam edeceğiz. Özel sınıf oluşumlarına fırsat vermeyeceğiz. Bizim için bütün okullarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz değerlidir.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Okullarımız mahzundu, şehrimiz mahzundu. Çünkü okullarımız tatildi. Sonuçta şehrimizde ve okullarımızda bir hareketlilik başladı. İnşallah bu hareketi berekete dönüştürecek gayret yerel yöneticiler olarak bizler, öğretmenler ve velilerimizle sağlanacak. Eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Kayseri denilince akla hayırseverler geliyor. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor ama Kayseri hayırseverlikte bir adım önde" ifadesinde bulundu."Elbette öğretmenlerimizin vereceği eğitimle yavrularımız çağının gereklerine uygun bir şekilde yetişecek" diyen Büyükkılıç, "Ülkemize, devletine ve bayrağına yakışacak şekilde Fatihimizin nesli, Yavuzların, Mustafa Kemallerin yoluna giden nesiller olacaklardır. O açıdan bizim el ele vererek bu çalışmaları sürdürmemiz ve berekete dönüştürmemiz gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak Milli Eğitim camiası ile dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. Amacımız fiziki iyileştirmeyi sağlamakla beraber, gerek öğretmenler gerek öğrencilerimizin verimliliğini artırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, 2019-2023 eğitim ve öğretim sezonunda 309 bin öğrenci ve 20 bin 221 öğretmen için ilk ders zilinin çaldığını hatırlatarak, "Okullarımızda çocuklarımıza bilimi, teknoloji ve sevgiyi bütünleştirip imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zevkli ve de eğlenceli hale getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı amaçlamaktayız.Bu gerçeğin bilinci ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" hedefiyle, çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve sorgulayan kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye hedeflemekteyiz" dedi.Öğrencilere seslenen Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Sizler çıktığınız bu eğitim yolunda sorumluluklarınızın bilincinde, bilgiyi üretebilen ve aktarabilen, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık; milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak yetişmelisiniz. En önemli zenginliklerden birisinin zaman olduğunun bilinciyle günlerinizi en iyi şekilde değerlendirerek geleceğin dünyasında ülkemizi en iyi yere getirmek üzere üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmelisiniz. Bizler her koşulda sizi seviyoruz ve her zaman yanındayız.Her şey gelişmekte ve değişmektedir. Eğitim sistemleri ve yöntemleri değişir, bilim değişir ve gelişir, teknikler değişir, teknoloji değişir ve gelişir; ama değişmeyen bir şey vardır; o da insani değerlerdir. Size düşen en önemli görevlerden birisi de bu değerleri taşımak, sahip çıkmak ve yaymaktır. Yolunuz açık olsun" ifadesinde bulundu.Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Ekinci, "Biliyorum ki; hepiniz aldığınız sorumluluğun bilincinde olarak üstün bir gayretle çalışacak dinamik, özgüveni yüksek nesiller yetiştireceksiniz.Öğretmenlik sevilmeden yapılabilecek bir meslek değildir. Sizler çocuklarımızın yani ülkemizin geleceğinden birinci derecede sorumlusunuz. Bu amaçta yalnız değilsiniz ve her zorlukta sizlerle beraberiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından ilk ders zili Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve öğrenciler tarafından çalındı. İlk ders zilinin çalınmasının ardından Vali Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç başta olmak üzere protokol üyeleri birinci sınıfa yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. - KAYSERİ