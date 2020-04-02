Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ertelendi.

02.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:52
31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4-14 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali ertelendi.
Ankara Uluslararası Film Festivali'nden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mart itibarıyla başvuru sürecinin tamamlandığı festivale, 1278 film başvurusunun yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, değerlendirmelerin jüri tarafından devam ettiği, sonuçların ise ileriki günlerde açıklanacağı bildirilerek festivalin, ileri bir tarihte gerçekleştirileceği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Film Festivali, Ankara, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››31. Ankara Uluslararası Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

11:27: Salgın nedeniyle işleri iptal olunca beste yaparak katkı sundu - Haberler 11:24: Kontrolsüz kavşakta kaza kamerada - Haberler 11:24: Bakan Ersoy: "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii... - Haberler 11:23: Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanlarına 'koronavirüs' mektubu - Haberler 11:23: Hırsızlıktan yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 473 suç kaydı çıktı - Haberler 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler