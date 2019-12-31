31 Aralık Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

31 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE,ALTUNİZADE BAĞ,ASUDE,AYTEN,CELEBOĞLU,DÜĞMECİLER,ESMA SULTAN,KILIÇALİ,KÜME,ÇAVUŞBAĞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında scada calışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251504)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 122.,35.,HÜRRİYET,KANUNİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252901)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2274. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bülten süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251537)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2221/1.,2223.,2224.,F sk 09:00-13:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257399)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.SARMAŞIK,HOYRAT,YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY,ÇİÇEKLİ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah SÖĞÜTLÜ,YILDIZTABYA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256527)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/6.,85/7. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256752)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE,HZ. HALİD,ZALPAŞA sk/ İSLAMBEY mah HZ. HALİD sk 13:00-16:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258674)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 251.,259.,277. sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259208)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986.,FATİH sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259219)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 853.,854. sk/ KEMER mah KIŞLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258664)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk/ SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259969)