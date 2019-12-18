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31 Aralık tatil mi? 31 Aralık Salı tatil mi? 1 Ocak tatil mi? 1 Ocak Çarşamba tatil mi! Yılbaşı tatil mi? Yılbaşı ne zaman?

2020 yılbaşı için geri sayıma geçilirken 31 Aralık tatil mi, 31 Aralık Salı günü tatil mi gibi sorular akıllara geldi. 1 Ocak tatil mi, 1 Ocak Çarşamba tatil mi, yılbaşı ne zaman ve yılbaşı tatil mi gibi soruların akıllara geldiği bugünlerde yılbaşında kaç gün tatil olacak ve yılbaşı hangi günler tatil gibi soruların cevapları merak ediliyor?

18.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:40

Yılbaşının hafta içi mesai güne denk gelmesi ile yılbaşı tatil mi, yılbaşında kaç gün tatil gibi sorular sorulmaya başlandı. 31 tatil mi, 31 Aralık Salı günü tatil mi, 1 Ocak tatil mi, 1 Ocak tatil mi gibi soruların sıkça sorulduğu bugünlerde yılbaşı tatil mi ve yılbaşı kaç gün tatil gibi sorular da sıkça soruluyor. İşte yılbaşı tatil günleri! Yılbaşı ne zaman?

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık günü mesai yapılacak.

OCAK TATİL Mİ?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatildir. Yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba günü tatil yapılacak.

Yılbaşı

YILBAŞI NE ZAMAN?

31 Aralık 2019 gecesini 1 Ocak 2020'ye bağlayan gece yılbaşı kutlanacak.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

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