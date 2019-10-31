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31 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

31 Ekim 2019 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

31.10.2019 06:4531 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Sevdim Seni Bir Kere

02:50 Ufak Tefek Cinayetler

03:50 Ufak Tefek Cinayetler

04:45 Sevgili Geçmiş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Sevgili Geçmiş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:30 Çocuk

23:45 Kolonya Cumhuriyeti


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Kaynak: InterSinema.com

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31.10.2019 09:24:54