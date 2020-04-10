31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak 'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; bu gece saat 00.00 itibariyle Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara , Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, Bakanlık tarafından saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge gönderilerek, kararın detayları paylaşılacak.

Haber: ANKARA,