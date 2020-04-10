31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.
10.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:15
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ( Adana , Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" denildi. Açıklamada, "Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA