Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

11.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:04
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.
Balcı yaptığı yazılı açıklamada, fırın çalışanları ve vatandaşlara, ekmek dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:
"Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür."
Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Balcı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Begüm Öner, Kürtçe halay müziğiyle Fahriye Evcen’in akımına katıldı Haberler
Begüm Öner, Kürtçe halay müziğiyle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Haberler ›› Güncel ››31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Çorlu'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı - Haber 18:26: Cizre'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Haber 18:24: Polis ve zabıtadan anonslu uyardı - Haber 18:24: Erzurum'da "Vefa ekibi", sokak hayvanlarını da unutmadı - Haber 18:23: Başkan Tanır: "Ekiplerimiz 24 saat göreve hazır" - Haber 17:40: Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:22: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt - Haberler