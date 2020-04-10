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31 İlde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte O İller

31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hangi İllere Sokağa Çıkma Yasağı Geldi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"10.

10.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:51
31 İlde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi! İşte O İller
31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hangi İllere Sokağa Çıkma Yasağı Geldi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ( Adana , Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

?? DUYURU ?? pic.twitter.com/2oauE84toM
— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar?? (@TC_icisleri) April 10, 2020

Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

10 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 47.029 oldu. Toplam can kaybı ise 1.006'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.667, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.423 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.062 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 307.210 olduğu açıklandı.

Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ss1gmYVOXY
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

Kaynak: Tamindir

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Adana, Van, Teknoloji
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