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31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - SAKARYA/KOCAELİ/BALIKESİR/ESKİŞEHİR/ZONGULDAK/TEKİRDAĞ/

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

18.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:59
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak 'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 20 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir , Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir , Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli , Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.
Hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince gazete dağıtımının "evlere servis" şeklinde yapılması esas olacak. Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından her mahalle için dağıtım planı yapılacak.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında açık olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - SAKARYA/KOCAELİ/BALIKESİR/ESKİŞEHİR/ZONGULDAK/TEKİRDAĞ/

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli, Güncel
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