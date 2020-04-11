31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
11.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:04
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya , Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
Kaynak: AA