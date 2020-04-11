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31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

11.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:04
31 ildeki sokağa çıkma yasağı başladı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya , Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Güncel
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