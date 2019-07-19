31'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı basın toplantısı yapıldı

31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı basın toplantısı yapıldı

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener: Tüm yüzücülerimize başarılar diliyorum

Daehyun Kim: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 15 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz

TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta: Yüzücü kotaları 28 dakika içinde doldu

Ion Lazerenko Tiron: Yarışa katılacak olmak benim için büyük bir gurur

Hilal Zeynep Saraç: Boğazda yüzecek olmaktan dolayı mutluyum

OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN/ İSTANBUL, - 31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, WOWSA tarafından 2018 yılının açık su yüzücüsü seçilen, geçtiğimiz günlerde Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen yüzücü Ion Lazarenco Tiron ve geçen yılın kadınlar genel klasman birincisi Hilal Zeynep Saraç katıldı.

Yüzücüleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Bu yıl rekor sayıda 59 ülkeden 2400 yüzücüyü ağırlayacağız. Bu kadar çok ülkeden, bu kadar farklı kültürlerden sporcu ağırlamak bizim için de eşsiz bir duygu. Bu yarışmanın yapılmasında bize 15 yıldır destek olan Samsung Electronics Türkiye'ye ve değerli dostum DaeHyun Kim'e bu eşsiz deneyimi birlikte yaşattığımız için teşekkür ederim. Başta İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bize eşlik eden tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederim. İstanbul Boğazı gibi bu kadar yoğun bir su yolunun yılda bir kere kapatıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 5 kıtayı yüzerek birleştiren ilk yüzücü Marcos Diaz ve Ocean Seven maratonunu tamamlayan 8 yüzücüden biri Moldovalı Ion lazerenko Tiron da bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz yılın genel klasman kadınlar birincisi Hilal Zeynep Saraç ve erkekler kategorisindeki birincisi Doğukan Ulaç da bu sene Show Swim etkinliğine katılacak. Şimdiden tüm yüzücülerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DAEHYUN KIM: BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI'NA 15 YILDIR DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Yarışın farklı ülkelerden insanları bir araya getirmesinin çok anlamlı olduğuna dikkat çeken DaeHyun Kim, "Bu yıl 59 ülkeden yüzücüyü iki kıta arasındaki Boğaz'da kulaçlarla bir araya getiriyoruz, bu dünyanın neredeyse üçte birini Boğaz'da buluşturmak demek. Bizim için bu yarışın en büyük anlamı farklı düşünceden, farklı ülkelerden insanları bir araya getirmesi. Sporla özdeşleşen değerlerin toplumlara olan katkısının farkındayız. Bu kapsamda, olimpik kültürün ve spor eğitiminin yaygınlaşmasında büyük emekleri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin istikrarlı bir destekçisiyiz. Bu yıl 31 yaşına girecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 15 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

TMOK BAŞKAN YARDIMCISI NİHAT USTA: YÜZÜCÜ KOTALARI 28 DAKİKA İÇİNDE DOLDU

Yarışa büyük ilgi olduğuna dikkat çeken TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta, "31'nci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için artık start vermiş bulunmaktayız. Bu yıl kayıtları açtığımız 4 Ocak tarihinde, tüm yabancı yüzücü kotaları 28 dakika içinde doldu. Yerli yüzücülerimizi de ülkemizin 5 ayrı bölgesinde seçme yarışları yaparak belirledik. 2 bin 400 yüzücümüzün bu yıl ki yarışta da eşsiz bir heyecan yaşayacağına inanıyor, tüm yüzücülerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

ION LAZERENKO TİRON: YARIŞA KATILACAK OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmanın kendisi için büyük gurur olduğunu ifade eden Ion lazerenko Tiron, "59 ülkeyi bir araya getiren TMOK ve Samsung'a teşekkür ederim. 6 yıl barışı teşvik etmek için Oceans 7 maratonuna başladım. Bugün de aynı amaçları güderek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılacak olmak benim için büyük bir gurur" şeklinde konuştu.

HİLAL ZEYNEP SARAÇ: BOĞAZDA YÜZECEK OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

Geçen yılın kadınlar kategorisinde ilk sırasında yer alan Hilal Zeynep Saraç ise "Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda geçtiğimiz sene genel klasman kadınlarda birinci olmuştum. Bu yıl da oldukça iddialıyım ve Boğazda yüzecek olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

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