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31 kentte ekmek dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı kapsamında saat 16.00 itibariyle 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta ekmek dağıtımının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

12.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:12
31 kentte ekmek dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı kapsamında saat 16.00 itibariyle 30 Büyükşehir ile Zonguldak 'ta ekmek dağıtımının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında saat 16.00 itibariyle 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta ekmek dağıtımının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi. Balcı, vatandaşlarımızın ekmek taleplerinin karşılanması noktasında odaların ve fırınların tüm çalışanlarıyla birlikte hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Araçlarımız da sokak sokak mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerine bire bir ulaştırmaktadırlar. Tüm fırıncılarımızın ve çalışanlarımızın duyarlı yaklaşımları sayesinde hiçbir vatandaşımızın ekmeksiz bırakılmamış olması önemli bir kazanımdır. Ayrıca, illerimizdeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nın desteği, emniyet mensuplarının gayreti ve vatandaşlarımızın kurallara uyumu sürecin ahenk içerisinde sürdürülmesinden en önemli etken olmuştur."


Kaynak: DHA

Etiketler: Halil İbrahim Balcı, Zonguldak, Balcı, Güncel
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