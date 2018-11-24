AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bu 40 ilden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla oldu. Peki, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cumali Atilla kimdir? Cumali Atilla kaç yaşındadır? Cumali Atilla nerelidir? Cumali Atilla hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

CUMALİ ATİLLA KİMDİR?

Cumali Atilla aslen Elazığlı olup 1964 yılında doğmuştur. Cumali Atilla, 1990 senesinde Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Daha sonra dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak için 8 ay İngiltere'de bulundu. Türkiye'ye dönmesinin ardından Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.

KAYMAKAMLIK GÖREVLERİNDE BULUNDU

Ardından sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

HALEN DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI

Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetine devam eden Cumali Atilla,31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Diyarbakır'ın belediye başkan adayı olmuştur.

Evli ve üç çocuk babasıdır.